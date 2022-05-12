Жительница Балашихи убила сына и свела счеты с жизнью из-за долгов по ипотеке

Фото: СК РФ

В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по факту смерти местной жительницы и ее 15-летнего сына. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 11 мая их родственница зашла в гости и обнаружила, что и 42-летняя женщина, и подросток недомогают. Она тут же вызвала бригаду скорой помощи. Однако, несмотря на усилия медиков, оба скончались.

По факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

К настоящему времени следователи и криминалисты осмотрели квартиру и допросили свидетелей. Кроме того, был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти.

По данным источника «ВМ», в 2016 году погибшая женщина взяла ипотечный кредит на квартиру. Она проживала в ней вместе с сыном. Однако спустя пару лет у женщины начались проблемы с финансами, из-за которых она долгое время не могла оплачивать кредит. К семье неоднократно приходили приставы с напоминаниями о выплате долга. В среду, 11 мая, женщина получила исполнительный лист о выселении из купленной в ипотеку квартиры за долги.

Накануне, 11 мая, было возбуждено уголовное дело по факту смерти шестилетнего мальчика в Звенигороде. За день до смерти у него началась рвота, поэтому мать дала ему сразу несколько препаратов. Но мальчику становилось хуже, он стал терять сознание. Только после этого отец мальчика привез его в больницу, где тот скончался.