В Москве отреставрируют подпорную стену собора Василия Блаженного

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Россия, Москва, Красная площадь, 7 Карта всех событий

Подпорную стену собора Василия Блаженного в Москве впервые отреставрируют. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в Министерстве культуры России.

— Сегодня для нас крайне важно не допустить разрушения подпорной стены, которую прежде никогда не реставрировали. От состояния стены, ее укрепленности зависит и будущая сохранность Покровского собора (собора Василия Блаженного — прим. «ВМ»), — пояснила глава ведомства Ольга Любимова.

По ее словам, в рамках реставрации специалисты также построят лестницу со стороны Васильевского спуска. Все работы займут около трех лет без учета подготовки проектно-сметной документации.

Собор входит в российский список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Интерфакс.

До этого сообщалось, что в Москве в День народного единства после реставрации откроется памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. На данный момент ведется реставрация скульптурной композиции: специалисты занимаются обновлением двух барельефов, постамента, а также воссоздают утраченные элементы памятника.