В Москве отреставрируют подпорную стену собора Василия Блаженного
Подпорную стену собора Василия Блаженного в Москве впервые отреставрируют. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в Министерстве культуры России.
— Сегодня для нас крайне важно не допустить разрушения подпорной стены, которую прежде никогда не реставрировали. От состояния стены, ее укрепленности зависит и будущая сохранность Покровского собора (собора Василия Блаженного — прим. «ВМ»), — пояснила глава ведомства Ольга Любимова.
По ее словам, в рамках реставрации специалисты также построят лестницу со стороны Васильевского спуска. Все работы займут около трех лет без учета подготовки проектно-сметной документации.
Собор входит в российский список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Интерфакс.
До этого сообщалось, что в Москве в День народного единства после реставрации откроется памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. На данный момент ведется реставрация скульптурной композиции: специалисты занимаются обновлением двух барельефов, постамента, а также воссоздают утраченные элементы памятника.