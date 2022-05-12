Эксперт объяснил, что происходит с оплатой российского газа в рублях

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Премьер Италии заявил, что компании из Европы могут оплачивать российский газ рублями, не нарушая санкций, так как официального разъяснения еще не было. Также немецкая VNG согласилась оплачивать газ через счет в Газпромбанке. Эта компания является крупнейшим импортером российского газа.

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кто уже действительно ведет оплату в рублях и что будет с крупными игроками рынка, которые отказываются от таких расчетов.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Что происходит с оплатой российского газа в рублях

— Все перешли на эту схему. Наши покупатели официально заявили, что открыли счета. Это не секрет. Немецкие компании действительно открыли счета в Газпромбанке и проводят конвертацию евро в рубли. «Газпром» не будет поставлять газ, если компании не перешли на расчет рублями. Если ранее Еврокомиссия говорила, что схема противоречивая, то сейчас платить уже можно. И все платят, — рассказал специалист.

Он отметил, что если разъяснения обнародуют, то они будут касаться того, что за российский газ можно будет расплачиваться рублями, так как страны не станут лишать себя ресурса. По прогнозам, заменить российский газ в течение ближайших лет европейские страны не смогут.

Вместе с этим Болгария отказалась от предложенной схемы, и намерена закупать газ у США, однако никакой официальной информации о размере контакта и объемах поставок нет.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что 20 компаний из Евросоюза открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях. Еще 14 компаний запросили список документов, которые необходимы для открытия счета в российском банке.