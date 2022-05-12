Сергей Собянин рассказал о конкурсе для социальных НКО

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ежегодный конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) стартует в Москве 8 июня. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в четверг, 12 мая.

— В Москве около 30 тысяч некоммерческих организаций, больше десяти тысяч из них помогают нам решать социальные вопросы — заботятся о многодетных семьях и пожилых людях, занимаются благотворительностью и волонтерством, развивают таланты одаренной молодежи. <...> Мы поддерживаем такие организации льготами и субсидиями, даем гранты на развитие проектов, выделяем помещения для работы. Вместе делаем Москву душевнее и добрее, — заявил глава города.

Собянин отметил, что с 2002 года поддержку получили около трех тысяч социальных инициатив, в которых приняли участие более 8,5 миллиона москвичей.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 8 июля, резюмировал мэр столицы в своем Telegram-канале.

До этого Собянин подвел итоги голосования в «Активном гражданине» по выбору названий для новых улиц. По его словам, новые названия, согласно предпочтениям горожан, получат 28 объектов. В голосовании приняли участие миллионы москвичей, которые высказали около десяти миллионов мнений. Этот опрос стал самым масштабным за всю историю «Активного гражданина».