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В Германии заявили, что предложение Украине вступить в ЕС не должно быть фейковым

Антон Махов
Политика
В Германии заявили, что предложение Украине вступить в ЕС не должно быть фейковым
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Глава министерства экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что предложение Украине о вступлении в Евросоюз не должно быть фейковым. Об этом он сообщил в четверг, 12 мая, на брифинге в Берлине.

— Европа и ЕС в прошлом делали предложения, которые затем не были выполнены. Этого не должно произойти вновь. Важно так организовать этот путь в ЕС, чтобы он был справедливым и открытым, чтобы Украина могла вступить на него и дойти до конца, — рассказал он.

Хабек также добавил, что необходимые для вступления Киева в Евросоюз этапы должны быть «достижимыми», а ложных обещаний, которые не будут сдержаны, давать нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении статуса страны-кандидата на следующий день. Незадолго до этого, постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии, сообщает РИА Новости.

Ранее в мае верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что Европейский союз не может выступать в качестве посредника на переговорах между Украиной и Россией.

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