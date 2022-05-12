Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за статьи «О лае НАТО у границ России»

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Посла Российской Федерации в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за статьи «О лае НАТО у границ России». Об этом в четверг, 12 мая, сообщил МИД Румынии.

На встрече с российским послом, которая состоялась 11 мая, госсекретарь по стратегическим делам Юлиан Фота подчеркнул, что применение российской миссией «оскорбительного» и «провокационного» языка в адрес НАТО и Румынии неприемлемо. Также он призвал Кузьмина проявлять максимальную сдержанность в публичных высказываниях.

Что касается самой статьи «О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире», то в ней говорится о «потоке откровенной лжи, фальсификации, постановочных провокаций фабрики фейков и дезинформации, созданной и финансируемой коллективным Западом». В этой публикации также приводятся слова Папы Римского Франциска из беседы с редактором газеты Corriere della Sera. Там он говорит о том, что вероятно, «лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля», сообщает ТАСС.

Недавно Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, насколько серьезно Финляндия и Швеция относятся к вступлению в НАТО, и что значит заявление России о том, что она это просто так не оставит, и какие меры могут применить с нашей стороны.