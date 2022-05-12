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Минобороны сообщило о сбитом над Змеиным островом украинском беспилотнике

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о сбитом над Змеиным островом украинском беспилотнике
Фото: depositphotos

Над островом Змеиный российские комплексы ПВО сбили украинский беспилотник и перехватили три ракеты «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в четверг, 12 мая.

— Средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов, — добавил он.

По словам Конашенкова, средства ПВО также сбили 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 164 самолета, 125 вертолетов и 827 беспилотников украинской армии, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что российские солдаты с 7 мая отбили несколько попыток подразделений ВС Украины захватить остров Змеиный. Атаки на стратегическую территорию были спланированы украинским Генштабом при участии США и Великобритании по приказу президента республики Владимира Зеленского.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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