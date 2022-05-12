Эксперт оценил вероятность возвращения цен в магазинах к февральскому уровню

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Стоимость товаров некоторых категорий будет падать, однако возвращения цен к уровню начала или середины февраля ожидать не стоит. Такое мнение в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» высказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

— Будет снижение цен, например, на сезонную продукцию, когда начнет больше появляться нашего российского урожая в категории овощей и фруктов. Мы будем видеть снижение цен на эти товары. Где-то они за собой потянут и снижение цен на импортные товары: зачастую это вещи связанные и конкурентные, — отметил он.

При этом эксперт считает, что на данном этапе неправильно считать нормальной ценой ту, которая была в начале февраля.

— Например, до 50 процентов в обороте торговых сетей занимал акционный товар. Он продавался уже дешевле уровня регулярной цены от поставщика. Когда у поставщиков возникли проблемы, они приостановили промоакции, и цена выросла. К тому же у разных поставщиков разные цены на товар, логистика. Имеются иные факторы, которые тоже оказывают влияние на стоимость. Поэтому мы не увидели какого-то отката по ценам к февральскому уровню, — добавил Карпов.

6 мая Минпромторг опубликовал полный список товаров, подлежащих параллельному импорту. «Вечерка» выяснила, что изменится для предпринимателей и покупателей.

Кроме того, в Минпромторге заявили, что параллельный импорт может позволить сдержать рост цен на иностранную продукцию в России. Это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в поставках товаров в страну.