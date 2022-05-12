Сбербанк с конца февраля находится под непрерывными кибератаками

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Сбербанк уже на протяжении трех месяцев ведет борьбу с непрерывными кибератаками. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

— С момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров. В этой связи день 9 мая уже не выделяется. Одна из наиболее мощных зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован ботнетом, состоящим из более чем 27 тысяч устройств, — заявил он.

Зампредседателя Сбера отметил, что последняя из атак была успешно отражена, не повлияв на доступность ресурсов банка. Правление финансовой организации уверено в том, что России объявили кибервойну, в которой участвуют свыше 100 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Напомним, что в среду, 11 мая, российский видеохостинг Rutube возобновил свою работу после серии хакерских атак. Теперь для пользователей вновь доступны все опции на сайте сервиса. Уточняется, что также заработали приложения для iOS и Android.

Помимо этого, в конце апреля украинская власть призналась, что киевский режим причастен к организации более 600 хакерских атак в отношении предприятий и учреждений в России и Белоруссии.