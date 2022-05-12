Российское ПВО сбивает цели в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

Отечественные системы ПВО успешно выполняют свою работу, сбивая воздушные цели в Харьковской области в районе села Терновая. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что несколько всполохов было видно в небе над окрестностями Терновой из расположенного неподалеку Волчанска. Очевидно, что несколько целей удалось сбить, однако ситуация до сих пор неспокойна, поскольку слышны звуки артиллерийской и минометной стрельбы, сообщает агентство.

Также стало известно, что российские комплексы ПВО ликвидировали украинский беспилотник и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный. Помимо этого, средства ПВО сбили десять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое Донецкой народной республики.

В четверг, 12 мая, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении зенитного ракетного комплекс и пусковых установок реактивных систем залпового огня украинской армии. По его словам, ВС РФ также поразили 405 районов сосредоточения украинских военных, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений врага.