Трамвайный маршрут № 17 задерживается из-за ДТП на Полярной улице

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

На Полярной улице трамвайный маршрут № 17 задерживается из-за ДТП на путях. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Полярной улице (в районе остановки «Улица Тихомирова») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 17, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» предупредили о временном изменении маршрутов.

Также стало известно, что в этом году ЦОДД изменит разметку на 67 участках дорог в Москве. Уточняется, что новые схемы движения появятся на районных улицах и крупных магистралях в каждом округе, в том числе на ТТК.

В частности, на внешней стороне на улице Сущевский Вал от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля увеличится число полос с пяти до шести. Изменения позволят сделать движение свободнее на 10–15 процентов.

Помимо этого, в столичном районе Коптево проезд по одной из улиц сделают односторонним. Так, с 1 июня 1-й Новомихайловский проезд станет односторонним.

Данная инициатива позволит разобраться с проблемой встречного разъезда и свести к нулю заторы и конфликтные ситуации на дороге. Кроме того, в результате изменений появится 46 новых парковочных мест.