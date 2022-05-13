Вице-премьер Украины Верещук: Киев хочет подписать документ об эвакуации с «Азовстали»

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Украинские власти задумываются о подписании документа касаемо эвакуации людей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в четверг, 12 мая, заявила украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

— Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации (по эвакуации с «Азовстали» — прим. «ВМ»). Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста — прим. «ВМ»), а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», — отметила она.

При этом украинский вице-премьер добавила, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция, цитирует сообщение ТАСС.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе больше не осталось гражданских. По его словам, бойцы ВСУ испытывают серьезную нехватку боеприпасов, хотя до сих пор оказывают сопротивление. На территории комбината остается еще около 1200 украинских солдат.

В четверг, 12 мая, заместитель командира батальона «Азов» Святослав Паламар заявил о 600 раненых бойцах нацбатальона. По словам Паламара, из-за этого в Мариуполе сложилась очень тяжелая ситуация для украинских солдат.