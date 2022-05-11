«Руки развязаны»: Пушилин заявил, что «Азовсталь» покинули все гражданские

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе больше не осталось гражданских.

— По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны, — сказал Пушилин в эфире «России 1».

Он добавил, что бойцы ВСУ испытывают серьезную нехватку боеприпасов, хотя до сих пор оказывают сопротивление. На территории комбината остается еще около 1200 украинских солдат, заключил Пушилин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил об эвакуации 500 мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, продолжение контактов между Россией и Украиной даст возможность увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода с комбината гражданских лиц.

При этом сообщалось, что националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты.