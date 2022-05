Disney потеряла 195 миллионов долларов за второй квартал 2022 года из-за ухода из России

IN THE DISNEYLAND PARK GUESTS CAN MEET MICKEY MOUSE FOR A PHOTO OPPORTUNITY THROUGHOUT THE DAY

Американская компания The Walt Disney Company обнародовала итоги второго квартала 2022 финансового года, согласно которым она потеряла 195 миллионов долларов из-за закрытия канала Disney Channel в России. Это следует из финансовой отчетности компании, опубликованной в среду, 11 мая. — В текущем квартале компания зафиксировала убытки на общую сумму 195 миллионов долларов в связи с обесцениванием нематериального актива, связанного с каналом Disney Channel в России, — цитирует сообщение ТАСС. Напомним, что компания Disney сообщила о приостановке работы в России из-за ситуации с Украиной. Это решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic. Помимо этого, медиахолдинг WarnerMedia приостановил вещание, лицензирование, выпуск фильмов и игр в России. В холдинг входят HBO, CNN и Warner Bros. Отмечается, что причиной для приостановки является военная спецоперация России на территории Украины. Также стало известно о блокировке для российских пользователей в Google Play и App Store приложения американского стримингового сервиса Netflix.