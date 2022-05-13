Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Disney потеряла 195 миллионов долларов за второй квартал 2022 года из-за ухода из России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Disney потеряла 195 миллионов долларов за второй квартал 2022 года из-за ухода из России
IN THE DISNEYLAND PARK GUESTS CAN MEET MICKEY MOUSE FOR A PHOTO OPPORTUNITY THROUGHOUT THE DAY

Американская компания The Walt Disney Company обнародовала итоги второго квартала 2022 финансового года, согласно которым она потеряла 195 миллионов долларов из-за закрытия канала Disney Channel в России. Это следует из финансовой отчетности компании, опубликованной в среду, 11 мая.

— В текущем квартале компания зафиксировала убытки на общую сумму 195 миллионов долларов в связи с обесцениванием нематериального актива, связанного с каналом Disney Channel в России, — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, что компания Disney сообщила о приостановке работы в России из-за ситуации с Украиной. Это решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic.

Помимо этого, медиахолдинг WarnerMedia приостановил вещание, лицензирование, выпуск фильмов и игр в России. В холдинг входят HBO, CNN и Warner Bros. Отмечается, что причиной для приостановки является военная спецоперация России на территории Украины.

Также стало известно о блокировке для российских пользователей в Google Play и App Store приложения американского стримингового сервиса Netflix.

Статистика Россия Disney
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте