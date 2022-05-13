Авианосец «Адмирал Кузнецов» встанет в док на ремонт 15-17 мая

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Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» встанет в док в связи с проведением на нем ремонтных работ в период с 15 по 17 мая. Об этом в пятницу, 13 мая, ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

— Ожидается, что авианосец зайдет в док 15–17 мая. Затем два месяца уйдут на восстановление перемычки и откачку воды, — сказал он.

Также источник ТАСС сообщал, что доковый ремонт «Адмирала Кузнецова» будет продлен до сентября.

В четверг, 14 апреля, в Министерстве обороны России сообщили, что российский крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт при шторме из-за повреждений корпуса, которые были получены в ходе пожара, возникшего после детонации боезапаса.

Уточняется, что экипаж судна ранее был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота

В пятницу, 6 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны не располагают информацией об ударе, который украинская армия якобы могла нанести по российскому кораблю в Черном море.