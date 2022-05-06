В Кремле прокомментировали сообщения об инциденте с кораблем РФ в Черном море

Фото: Администрация президента РФ

Администрация президента не располагает информацией об ударе, который ВСУ якобы могли нанести по российскому кораблю в Черном море. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы не располагаем такой информацией, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты могли по запросу украинских властей предоставить им точные данные о местонахождении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар. По данным СМИ, ВСУ обнаружили корабль в водах Черного моря и запросили у Вашингтона подтверждения информации. Телеканал также сообщил, что спустя некоторое время на судне начался пожар, после чего корабль затонул во время буксировки.

14 апреля в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации сообщили о том, что на крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас.

В тот же день Минобороны сообщало, что «Москва» сохраняет плавучесть, возгорание на ней локализовали. По информации ведомства, основное ракетное вооружение не было повреждено. Однако после в министерстве сообщили, что крейсер затонул при буксировке в порт при шторме из-за повреждений корпуса, которые были получены в результате пожара.