CNN: США по запросу Киева предоставили данные о местоположении крейсера «Москва»

Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты могли по запросу украинских властей предоставить им точные данные о местонахождении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар. Об этом в пятницу, 6 мая, передает телеканал CNN.

По данным СМИ, ВСУ обнаружили корабль в водах Черного моря и запросили у Вашингтона подтверждения информации.

Телеканал также сообщил, что спустя некоторое время на судне начался пожар, после чего корабль затонул во время буксировки, передает РБК.

14 апреля в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации сообщили о том, что на крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас. Отмечалось, что корабль получил серьезные повреждения, а экипаж был эвакуирован в полном составе.

В тот же день Минобороны сообщало, что «Москва» сохраняет плавучесть, возгорание на нем локализовали. По информации ведомства, основное ракетное вооружение не было повреждено. Однако после в министерстве сообщили, что крейсер затонул при буксировке в порт при шторме из-за повреждений корпуса, которые были получены в результате пожара.