Аналитик Тузов назвал причины резкого обвала евро

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Курс евро к рублю существенно снизился в связи с сокращением импорта из Евросоюза, переходом к оплате за газ в рублях и снижением интереса трейдеров к европейской валюте. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— Трейдеры, понимая, что давление на евро будет только возрастать, заранее избавляются от валюты, в которой ожидается падение. А дальше будет еще хуже. Часть населения, которое купило валюту или держало ее на валютных счетах, видя падение евро, начнет избавляться от валюты. Это, в свою очередь, вызовет новый объем продаж в евро, — заявил он.

По его словам, импорт из ЕС в Россию сократился более чем на 50 процентов. Эксперт считает, что ЦБ РФ и Министерству финансов приходится заниматься сдерживанием падения европейской валюты для сохранения доходов экспортеров, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что политика Центробанка дала возможность снизить курс иностранных валют по отношению к рублю.

Эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк уверен, что на следующей неделе курс рубля к доллару будет тяготеть к диапазону 66–72,6 рублей. По его словам, движение в направлении нижней границы не отвечает интересам государства и экспортеров, которые оказывают на рынок валюты основное влияние.