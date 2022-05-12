Экономист объяснил важность укрепления курса рубля

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Курс рубля вырос по отношению к доллару сразу на 11 процентов на торгах Московской биржи, возобновившей торги после праздников. Как пояснил экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев, к таким качественным результатам привела политика Центробанка.

По словам эксперта, Центробанк правильно поставил задачу об ограничении передачи валюты за рубеж, чем обеспечил укрепление российской валюты.

— Он не особо губителен для бюджета, но при этом он достаточно низкий, что помогает людям покупать иностранное оборудование. Поэтому это очень правильная позиция. На сегодняшний день в России лучшие условия для реформирования экономики, для закупки необходимого стране оборудования, для преодоления тех ограничений, которые на нас наложили страны Запада, — пояснил эксперт в комментарии «360».

При этом эксперт добавил, что дальнейшее укрепление рубля нежелательно, так как это негативно скажется на бюджете страны.

12 мая курс евро упал ниже 69 рублей. Такой показатель специалисты зафиксировали по последним данным с торгов Московской биржи. Курс доллара при этом составил 65,83 рубля, передает Царьград.

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кто уже действительно ведет оплату в рублях и что будет с крупными игроками рынка, которые отказываются от таких расчетов.