СМИ: «Яндекс.Маркет» одобрил продажу товаров параллельного импорта

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Онлайн-ритейлер «Яндекс.Маркет» разрешил продажу на своей площадке товаров из списка параллельного импорта. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

— «Яндекс.Маркет» вслед за Ozon и Wildberries разрешил реализацию на площадке товаров из списка параллельного импорта, — говорится в сообщении.

При этом представитель компании отметил, что россиянам не стоит сомневаться в качестве предоставляемого товара, поскольку при заключении договора с маркетплейсом продавцы гарантируют, что их продукция соответствует всем требованиям законодательства страны, цитирует сообщение РИА Новости.

Во вторник, 10 мая, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство готово оперативно реагировать на обращения от зарубежных компаний, попавших под параллельный импорт, об их исключении из перечня. По его словам, исключение компаний из данного перечня будет зависеть лишь от них.

Напомним, что параллельный импорт был создан в России для сдерживания роста цен на импортные товары. В ведомстве уточнили, что это случится в том случае, если в стране увеличится конкуренция со стороны неофициальных импортеров в поставках товаров.