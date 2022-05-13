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В России с 1 июня изменится порядок выплаты пенсий по потере кормильца

Игорь Синельников
Александр Афонин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В России с 1 июня изменится порядок выплаты пенсий по потере кормильца
Фото: pixabay.com

Порядок выплаты пенсий по потере кормильца поменяют в России с 1 июня. Об этом напомнила в беседе с «Вечерней Москвой» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Так, до 1 сентября будет продлен срок подачи документов иждивенцам погибшего или умершего, при условии, что на выплату претендует школьник. Если ребенок поступает на дневную форму обучения, то в этом случае с сентября продолжает получать пенсию по потере кормильца, пояснила Финогенова.

Кроме того, по словам эксперта, если человек обучается на очной основе, он имеет право получать выплату до 23 лет.

— Нововведение в том, что срок продлен до 1 сентября: человек заканчивает школу, и раньше он какое-то количество времени не получал пенсию, пока не доказывал, что ему нет 23 лет, но сейчас продлили этот период, — рассказала Финогенова.

Она добавила, что раньше нужно было заявлять о поступлении на очную форму обучения, теперь порядок сделали беззаявительным, автоматическим.

— Еще важный момент, что на момент смерти кормильца дети не должны официально работать или подрабатывать, — предупредила специалист.

Также эксперт рассказала, кому еще повысят пенсию с 1 июня.

9 мая Министерство труда подготовило предложения по дополнительной индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий. По словам главы ведомства Антона Котякова, оно было отправлено в аппарат правительства, откуда было передано президенту России Владимиру Путину.

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