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Участники украинских боев, прибывшие из западных стран, пожаловались на тотальное превосходство российской армии на полях сражений, плохую организацию и коррупцию в рядах армии Украины. Подобный материал опубликовал Telegraph в пятницу, 13 мая.

— Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия, — заявил отставной британский морпех, участвовавший в боях в Киевской области.

Также наемник рассказал об эффективности отечественных беспилотников, позволяющих точно наводить артиллерию на позиции ВСУ и иностранцев. Помимо этого, другой западный наемник отметил огромный уровень коррупции в рядах украинской армии.

— Там есть коррупция, пропадает даже самое элементарное оборудование и техника. Часто есть оружие, но нет боеприпасов. Нет бронежилетов, нет аптечек первой помощи. Мы все хотим воевать, но они не облегчают нам жизнь, — цитирует солдата РИА Новости.

Помимо этого, посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что наемников из западных стран, воюющих на украинской стороне, необходимо привлечь к ответственности за свои действия.

В субботу, 7 мая, советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что иностранные старшие офицеры могут находиться на территории комбината «Азовсталь». По его словам, косвенно о стремлении договориться со стороны представителей западных государств могут свидетельствовать звонки президента Макрона.