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У жителей Одессы забирают ТВ-оборудование на фоне недовольства киевской властью

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
У жителей Одессы забирают ТВ-оборудование на фоне недовольства киевской властью
Фото: depositphotos

Полиция Одессы совместно с солдатами территориальной обороны проводит рейды по домам местных жителей, в ходе которых они изымают оборудование, способное транслировать российские телеканалы. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

— В Одесской области растет напряженность среди населения, местные жители все меньше доверяют киевскому режиму. Военная администрация в Одессе предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы. Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование для борьбы с альтернативным мнением, — рассказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что на территории региона продолжаются поиски пророссийских граждан, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что в Латвии на следующей неделе заблокируют доступ к российским соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Уточняется, что данные соцести были внесены в санкционные списки Евросоюза (ЕС).

Однако латвийский суд решил вернуть в эфир нескольких российских телеканалов. Так, суд решил разблокировать телеканалы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music. Решение о блокировке этих телеканалов было принято 7 марта Национальным советом по электронным СМИ.

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