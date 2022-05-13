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Британские офицеры действующего резерва были отправлены в Киев 24 февраля, они руководили обороной украинской столицы. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили РИА Новости силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.

— Источник в украинских вооруженных силах сообщил, что после стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы, которые помогали с разведданными штабу «АТО» в Краматорске, переместились в Киев для руководства обороной города из штаба, располагавшегося на территории школы №72, — сказал он.

Согласно предоставленным данным, в начале февраля британские солдаты помогали вооруженным силам Украины в работе с разведданными в Донбассе, сообщает агентство.

Также наемники, участвовавшие в боях на Украине украинских боев, пожаловались на тотальное превосходство российской армии на полях сражений, плохую организацию и коррупцию в рядах армии Украины.

Помимо этого, польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Варшава отправляет на Украину кадровых военных и наемников для участия в боях. По его словам, иностранцы все чаще будут появляться на территории бывшей советской республики, поскольку это необходимо для правильной эксплуатации поставленных Западом вооружений.