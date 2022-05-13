Свыше 60 процентов опрошенных россиян стали чаще покупать консервы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Две трети жителей страны стали чаще покупать консервы в текущем году. Об этом в пятницу, 13 мая, свидетельствуют результаты общероссийского опроса, проведенного российской службой курьерской доставки nePochta.

— Почти две трети опрошенных (63 процента) стали потреблять больше тушенки по сравнению с прошлым годом. Причем каждый пятый (19 процента) — примерно на треть больше, а каждый девятый (11 процентов) — в полтора раза больше, — говорится в исследовании.

При этом 32 процента опрошенных готовят блюда с тушенкой примерно один или два раза в месяц, 16 процентов респондентов — 3–4 раза в месяц, 12 процентов — готовят блюда с ней примерно раз в два–три месяца, 9 процентов — не едят консервы, сообщает ТАСС.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что стоимость большинства товаров в ближайшие месяцы будут колебаться в пределах пяти–десяти процентов. По его словам, в будущем на некоторые категории товаров цены могут снизиться.