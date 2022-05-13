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Сервис Russpass составил подборку садов России, где цветет сирень

Александр Афонин
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Сервис Russpass составил подборку садов России, где цветет сирень
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Ботанический сад Московского государственного университета Карта всех событий

На сервисе Russpass появился обзор садов России, где цветет сирень. В подборку вошли пять городов, где можно посетить сирингарии. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 13 мая.

Подборку открыла столица России. Здесь расположена одна из крупнейших коллекций сирени. Она расположилась в ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах.

Помимо этого, два других популярных у москвичей и туристов места — сирингарий и Сиреневая аллея на ВДНХ.

Столичный сиреневый сад находится в Измайловском парке. Он основан в 1954 селекционером Леонидом Колесниковым. Здесь цветут сорта «красавица Москвы», «гортензия», «Галина Уланова», «утро Москвы» и другие виды растения.

Также, в подборку сервиса вошли самая большая коллекция сирени на юге России, которая находится в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета в Симферополе, а также сирингарий в Южно-Уральском ботаническом саду-институте Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, передает официальный сайт мэра Москвы.

В апреле Russpass добавил маршруты с подкастами об истории и архитектуре Москвы. Жителей и гостей города ждут 17 аудиоэкскурсий по столице, которые дополнили авторские маршруты сервиса.

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