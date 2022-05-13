Спецназ Росгвардии сбил украинский беспилотник в Харьковской области

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Спецназовцы Росгвардии в Харьковской области сбили беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 13 мая.

— В лесном массиве в непосредственной близости от позиций войск росгвардейцы сбили беспилотный летательный аппарат типа А1-СМ «Фурия». Данный многоцелевой беспилотный авиационный комплекс стоит на вооружении ВСУ и используется для ведения воздушной разведки в любое время суток, определения координат целей и корректировки артиллерийского огня, — передает сообщение ТАСС.

5 мая спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области. Росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск.

Диверсанты после обнаружения сдаться отказались, началась стрельба. Прорыв вооруженной группы не удался — силы неприятеля вместе с командиром были уничтожены ответным огнем спецназовцев. После боя росгвардейцы обнаружили тренировочный лагерь теробороны Украины, в том числе места для ночлега, пристрелки оружия, а также несколько комплектов боевой экипировки.