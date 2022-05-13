Более 200 новых детских площадок установят в Подмосковье в 2022 году

детская площадка / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В 2022 году в Московской области по губернаторской программе будут установлены порядка 230 современных и качественных детских площадок, которые отвечают всем требованиям безопасности. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В настоящее время первые 209 площадок проходят конкурсные процедуры, с середины мая начнется их установка.

— Это современные площадки — с каждым годом они становятся все лучше, — отметил Хайкин в комментарии РИАМО.

По его словам, каждый год власти региона советуются с мамами и их детьми, а также профессиональным сообществом, чтобы понять, как сделать площадки еще комфортнее.

Он также пояснил, что в регионе будут установлены два типа площадок разного размера: 450 и 300 квадратных метров в зависимости от территории. Место расположения выбирают таким образом, чтобы игровое пространство могли посещать как можно больше детей.

Около восьми тысяч детских и спортивных площадок планируется обновить после зимнего сезона в рамках месячника весеннего благоустройства. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в пятницу, 22 апреля.