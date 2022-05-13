Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, с какими болезнями россияне чаще всего сталкиваются в летний период

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал, с какими болезнями россияне чаще всего сталкиваются в летний период
Фото: Pixabay

Главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков рассказал, какие болезни чаще всего возникают летом.

Среди самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются россияне летом, ― болезни, передаваемые с укусами клещей, кишечные инфекции, а также переохлаждение и перегревание.

При укусе клеща человек может заразиться клещевым энцефалитом, боррелиозом, анаплазмозом. При выезде на природу необходимо надевать плотную одежду с резинками.

Жара и купание в прогревшемся море в туристический сезон способствуют всплеску инфекционных заболеваний. В этот период распространенными являются кишечные инфекции. Возрастает число случаев заражения гепатитом А. Его еще называют «болезнью грязных рук».

— Поэтому летом особенно тщательно и часто нужно мыть руки, овощи, фрукты, ягоды. Особенно это важно делать, когда есть контакт с почвой, с землей, причем не только лично руками. В случае появления проблем нужно обращаться в медицинское учреждение, где окажут квалифицированную помощь, ― отметил Мещеряков в комментарии ФАН.

До этого врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие меры будут эффективны в борьбе с больным горлом.

Здоровье Врачи Лето
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте