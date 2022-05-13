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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 65 рублей

Георгий Соланович
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 65 рублей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки за пятницу, 13 мая.

Так, по данным на 10:27, курс европейской валюты опустился до 65,6 рубля, курс доллара в 10:28 также продолжил снижение и оказался на отметке 63,23 рубля, уточняется на сайте Мосбиржи.

До этого исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что курс евро к рублю существенно снизился в связи с сокращением импорта из Евросоюза, переходом к оплате за газ в рублях и снижением интереса трейдеров к европейской валюте.

По его словам, импорт из ЕС в Россию сократился более чем на 50 процентов. Эксперт считает, что ЦБ РФ и Министерству финансов приходится заниматься сдерживанием падения европейской валюты для сохранения доходов экспортеров.

Эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк уверен, что на следующей неделе курс рубля к доллару будет тяготеть к диапазону 66–72,6 рубля. По его словам, движение в направлении нижней границы не отвечает интересам государства и экспортеров, которые оказывают на рынок валюты основное влияние.

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