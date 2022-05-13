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Столичные врачи за сутки вылечили 443 человека от COVID-19

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 443 человека от COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 443 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в городе выявили 474 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализированы в медицинские учреждения 149 человек.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 72 пациента. Скончались 15 человек, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на COVID-19, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Вирусолог Александр Чепурнов призвал россиян не забывать о вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, в ближайшие годы полностью забыть об вирусе не получится, однако ситуация станет намного проще. Чепурнов предположил, что заболевание станет существенно легче и не потребует прежних усилий врачей и различных ограничений. Он добавил, что большая часть населения переболела инфекцией или уже прошла вакцинацию.

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