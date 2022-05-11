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Вирусолог напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Вирусолог напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вирусолог Александр Чепурнов призвал россиян не забывать о вакцинации от коронавирусной инфекции, так как возможны новые вспышки заболевания.

По его словам, полностью забыть об инфекции в ближайшие годы не получится.

— Но ситуация станет намного проще. Думаю, волны будут существенно ниже, тяжесть течения заболевания тоже снизится и не потребует прежних усилий Минздрава и различных ограничений, — отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

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Он добавил, что большая часть населения переболела инфекцией или уже прошла вакцинацию. Связка «переболевание плюс прививка» очень важны, считает ученый. Чепурнов подчеркнул, что не стоит забывать о ревакцинации, так как могут появиться новые штаммы коронавируса.

11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что коронавирус полностью не ушел из России. В настоящее время им активно болеет в стране около 100 тысяч человек, передает Life.ru.

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил о начале нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России. Новые всплески распространения COVID-19 вероятны в стране в мае и июне, первый из них с большой долей вероятности уже затронул крупнейшие города страны, уверен специалист. Он заметил, что эти вспышки не сопоставимы с «дельтой» или «омикроном».

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