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ВС России уничтожили топливные резервуары ВСУ в Кременчуге

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС России уничтожили топливные резервуары ВСУ в Кременчуге
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России высокоточным оружием нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу на севере Кременчуга Полтавской области, где располагались резервуары с топливом для военной техники ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 13 мая.

— Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск, — передает его слова РИА Новости.

До этого сообщалось, что российские комплексы ПВО ликвидировали украинский беспилотник и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный. Кроме того, средства ПВО сбили десять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое ДНР.

12 мая Конашенков заявил об уничтожении зенитного ракетного комплекса и пусковых установок реактивных систем залпового огня ВСУ. По его словам, ВС РФ также поразили 405 районов сосредоточения украинских военных, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений врага.

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