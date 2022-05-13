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Российские ученые установили точную скорость вращения Солнца

Ирина Игнатенко
Общество
Российские ученые установили точную скорость вращения Солнца
Фото: pixabay.com

Специалисты Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук (РАН) определили, что Солнце вращается вокруг центра Галактики со скоростью 240 км/с. Специалисты провели расчеты параметров угловой скорости вращения Галактики и на основании этих данных определили скорость вращения звезды.

Ученые отметили, что скорость вычисляли и ранее на основании различных астрономических данных, но разброс полученных значений составлял от 232,5 до 243 км/с. В нынешней ситуации данные отличаются более высокой точностью.

В качестве основы расчетов российские астрономы использовали анализ кинематики (движения тел) звезд класса OB. Благодаря высокой светимости OB-звезды видны с очень далеких от Солнца расстояний, хорошо трассируют крупномасштабную структуру Галактики и удобны для изучения, передает издание argumenti.ru.

До этого Европейская Южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) опубликовали первую в истории фотографию черной дыры в центре Млечного пути.

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