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Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море превращается в территорию НАТО

Георгий Соланович
В мире
Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море превращается в территорию НАТО
Фото: Kitaev Aleksey

В случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Балтийское море станет территорией Североатлантического альянса. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу, 13 мая.

— Балтийское море становится морем НАТО, — заявил он.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис согласился со своим латвийским коллегой и добавил, что вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии «придало бы надежности» и с политической точки зрения, и с позиции безопасности.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства Эва-Мария Лийметс в свою очередь подчеркнула, что вступление в альянс двух скандинавских держав укрепит безопасность в регионе.

Так, министры пришли в выводу, что Прибалтика и НАТО получат выгоду от двух новых союзников, передает РИА Новости.

До этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна собирается подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» подчеркнул, что России придется укрепить свою границу с Финляндией и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты в случае ее вхождения в Североатлантический альянс.

Финляндия Швеция НАТО
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