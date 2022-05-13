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Депутат предложил ввести льготные пошлины на ввоз автомобилей из-за границы

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат предложил ввести льготные пошлины на ввоз автомобилей из-за границы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пошлину на ввоз автомобилей из-за рубежа для физических лиц необходимо снизить. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.

Сухарев сообщил, что некоторые крупные западные автопроизводители приостановили поставки новых автомобилей в дилерские центры на территории России. Таким образом они искусственно провоцируют дефицит и рост стоимости продукции.

По мнению депутата, исправить ситуацию может частный завоз машин из других стран. Однако в настоящее время пошлины на ввоз новых машин для личного пользования составляют от 48 до 54 процентов.

Депутат предложил рассмотреть целесообразность введения льготной ставки пошлины в пять процентов, по которой физическое лицо сможет оформить один автомобиль в течение пяти лет.

Текущие ставки депутат предлагает оставить за вторую и последующую машины, которые физлица будут ввозить в течение пяти лет.

В ближайшее время цены на автомобили в России не снизятся, так как производство новых машин не будет масштабным, а на складах дилеров наблюдается дефицит. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

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