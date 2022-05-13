АНО «Цифровая Экономика» выступает соорганизатором РИФ 2022

Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

АНО «Цифровая Экономика» выступает соорганизатором Российского интернет форума, который пройдет уже в 26-й раз в Подмосковье 18-20 мая. На Форуме Организация и ряд ее компаний-учредителей уделят особое внимание тематикам подготовки кадров для цифровой экономики и дальнейшего наращивания доли цифровых платформ и отечественных маркетплейсов. Мероприятия деловой программы, выставочные и фестивальные активности будут посвящены вопросам преодоления дефицита ИТ-кадров в России и популяризация ИТ-профессий, а также развитию платформенной экономики.

На РИФ 2022 АНО «Цифровая Экономика» выступает организатором нескольких секций и круглых столов. Так, например, 18 мая пройдет три секции по теме кадров для цифровой экономики, где будут затронуты вопросы стимулирования и поддержания рынка труда, актуальных инструментов обучения, сохранения, удержания и развития кадров. Кроме того, эксперты обсудят новые возможности по привлечениюквалифицированных кадров, тенденции рынка дополнительного образования, корпоративных университетов и Edtech, организацию работы и жизни цифровой команды.

Одним из центральных событий РИФа станет презентация нового коммуникационного проекта «ИДИ в ИТ», посвященного популяризации ИТ-профессий среди женской аудитории. Панельная дискуссия с участием лучших представительниц ИТ-отрасли и амбассадоров проекта завершится на вечернем мероприятии «ИТ-девичник», где участники смогут напрямую пообщаться со спикерами, узнать о форматах участия в проекте, приобщиться к формированию общих ценностей проекта, а также поучаствовать в неформальных активностях.

А уже 19 мая состоится круглый стол, а также сессии, где участники обсудят изменение ландшафта социальных сетей, ключевые вопросы об использовании возможностей отечественных маркетплейсов для малого бизнеса, развитие технологий искусственного интеллекта. Кроме того, будут представлены последние разработки «умного дома» для повышения комфорта и качества жизни людей.