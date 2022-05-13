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Финансовый аналитик объяснил опасность доллара по 60 рублей

Георгий Соланович
Экономика
Финансовый аналитик объяснил опасность доллара по 60 рублей
Фото: Pixabay

Настоящий курс доллара по отношению к рублю уже создает проблемы отечественной экономике из-за сокращения рублевых доходов бюджета от экспорта. В случае, если курс американской валюты опустится до отметки 60 рублей, бюджет может «разорваться» и стать дефицитным. Такое мнение выразил аналитик Андрей Маслов в пятницу, 13 мая.

— Хоть и заметно упавший, экспорт превосходит импорт, что в свою очередь оказывает серьезную поддержку рублю, — пояснил эксперт.

По его словам, курс в 60 рублей за доллар на данный момент вряд ли достижим. Оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за единицу американской валюты, к чему сейчас и стремится Центробанк РФ.

Так, ЦБ ослабляет рубль путем понижения процентной ставки и ослабления ограничений, однако возможны и более серьезные смягчения валютного регулирования, передает агентство «Прайм».

Эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк уверен, что на следующей неделе курс рубля к доллару будет тяготеть к диапазону 66–72,6 рубля. По его словам, движение в направлении нижней границы не отвечает интересам государства и экспортеров, которые оказывают на рынок валюты основное влияние.

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