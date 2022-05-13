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«Его воспитал дрессировщик»: Ширвиндт-младший резко ответил Запашному

Георгий Соланович
Общество
«Его воспитал дрессировщик»: Ширвиндт-младший резко ответил Запашному
Фото: Пресс-служба Госдумы

Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что у него с дрессировщиком Эдгардом Запашным давние счеты.

В беседе с изданием Teleprogramma.pro Ширвиндт-младший резко высказался о цирковом деятеле.

— Он мне неинтересен. Его воспитал дрессировщик, а меня — мой отец, — сказал Ширвиндт.

Он также объяснил, почему в России парад, приуроченный ко Дню Победы, стоит отменить. По словам телеведущего, о войне он узнал от «людей, которые ее прошли» — Никулина, Гердта, Тодоровского и Окуджавы. Они часто говорили, что война — трагедия, которая забирает много жизней.

Так, согласно мнению Ширвиндта-младшего, радоваться 9 мая нечему.

7 мая Эдгард Запашный прошелся по звездам, которые в сложный для страны период покидают свою родину. По его словам, сбежавших артистов в скором времени ожидают нищета и забвение.

Артист высказался не только о российских, но и об украинских знаменитостях. Так, он назвал певца Макса Барских трусом, который при первой же появившейся возможности покинул Украину ради гастролей в Соединенных Штатах.

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