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Первый турнир по теннису в рамках фестиваля «Сильные фигуры» пройдет 18-19 июня

Оксана Васильева
Общество
Первый турнир по теннису в рамках фестиваля «Сильные фигуры» пройдет 18-19 июня
Фото: На правах партнерства

18-19 июня в Москве, во Vnukovo Sport Club пройдет первый турнир по теннису в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Оргкомитет фестиваля возглавляет Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, а участие в турнирах принимают не только профессиональные спортсмены в данных спортивных дисциплинах, но и прославленные олимпийские чемпионы. В этом году амбассадорами фестиваля стали Мария Киселева, Софья Великая, Сергей Карякин, Ирина Слуцкая, Елена Веснина и Яна Батыршина.

В программе фестиваля турнир по теннису как среди детей, так и среди профессионалов и любителей тенниса, известных государственных деятелей. Главная «фишка» всех спортивных соревнований, проходящих в рамках фестиваля это формат Pro-Am, когда профессионал бок о бок играет вместе с любителем. В этот раз в главном турнире сыграет девять пар, а свое участие в нем уже подтвердили Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Екатерина Макарова и Надежда Петрова. Среди любителей точно сыграет олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова.

— Очень ждем этого турнира», – говорит его директор Мария Головизнина. — Хорошая площадка, удобная локация, интересный формат. Рада, что «Сильные фигуры» пришли в теннис, здесь в цене хорошие и представительные мероприятия. С таким составом игроков можем конкурировать с известными выставочными турнирами за рубежом».

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