Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 13 мая.

Лидеры государств обсудили гуманитарные аспекты. Так, Путин рассказал Шольцу о принятых мерах по обеспечению безопасности мирного населения, а также проинформировал его об успешной эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь».

— При участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе «Азовсталь». Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, президент России сообщил Шольцу об основных задачах спецоперации на Украине и дал оценку переговорного процесса между Москвой и Киевом.

В конце беседы лидеры государств условились продолжить дискуссию.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил неэффективность переговорного процесса между Киевом и Москвой. По его словам, без посредников переговоры между Украиной и Россией идут весьма вяло и нерезультативно.