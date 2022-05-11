Песков отметил неэффективность переговоров России и Украины

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил неэффективность переговорного процесса между Киевом и Москвой.

— Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников, — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, без посредников переговоры между Украиной и Россией идут весьма вяло и нерезультативно. Также чиновник высоко оценил усилия Турции по созданию необходимых условий для встречи в Стамбуле. Отдельно Песков подчеркнул, что при встрече были получены «нужные понимания», которые затем были дезавуированы украинской стороной, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

22 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины. Во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди у Лаврова поинтересовались, как отреагирует Москва на заявления Зеленского о зависимости продолжения переговоров между странами от ситуации с украинскими военными на «Азовстали».

9 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры между Россией и Украиной для скорейшего разрешения конфликта.