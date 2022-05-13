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Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Александр Афонин

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Погода в Москве
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Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пресс-служба мэра и правительства Москвы рассказала в пятницу, 13 мая, какая погода ожидается в столице в ближайшие дни.

В выходные жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями. Температура воздуха — плюс 15–17 градусов. Ночью она понизится до плюс 8–10 градусов. Ветер будет западный, 5–10 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди.

Понедельник, 16 мая, также выдастся облачным. Термометры достигнут отметки плюс 12–14 градусов. Ночью температура воздуха составит до плюс восьми градусов.

Во вторник, 17 мая, немного похолодает. Днем температура составит 8–13 градусов тепла, а ночью опустится до плюс трех градусов выше нуля.

В среду, 18 мая, станет чуть теплее — плюс 9–14 градусов днем и плюс 1–6 градусов ночью, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. По его словам, улучшение погоды ожидается в конце мая.

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