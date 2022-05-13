Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Британию

Георгий Соланович
В мире
МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Британию
Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Соединенное Королевство в связи с проблемами с получением виз. Информация об этом появилась на сайте ведомства в пятницу, 13 мая.

— Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз, — говорится в сообщении.

До этого МИД Соединенного Королевства объявило о введении ограничительных мер в отношении бывшей спортсменки, члена партии «Единая Россия» Алины Кабаевой и бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной.

Кроме того, под санкции попали два двоюродных брата Путина Игорь и Роман Путины и другие родственники президента РФ. Введенные рестрикции предусматривают заморозку всех активов лиц, попавших под ограничения, запрет на въезд в Соединенное Королевство, а также транспортные ограничения.

МИД РФ Великобритания Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте