МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Британию

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Соединенное Королевство в связи с проблемами с получением виз. Информация об этом появилась на сайте ведомства в пятницу, 13 мая.

— Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз, — говорится в сообщении.

До этого МИД Соединенного Королевства объявило о введении ограничительных мер в отношении бывшей спортсменки, члена партии «Единая Россия» Алины Кабаевой и бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной.

Кроме того, под санкции попали два двоюродных брата Путина Игорь и Роман Путины и другие родственники президента РФ. Введенные рестрикции предусматривают заморозку всех активов лиц, попавших под ограничения, запрет на въезд в Соединенное Королевство, а также транспортные ограничения.