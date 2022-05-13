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Губернатор Подмосковья рассказал о новых стандартах для глэмпингов

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Подмосковья рассказал о новых стандартах для глэмпингов
Фото: mosreg.ru

Единые стандарты для глэмпингов, кемпингов и гостиниц разработают в Московской области. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с представителями отрасли экотуризма в Пушкине.

Глэпминг — это отдых на природе, но в комфортных условиях. Для этого возводятся специальные помещения — небольшие домики со всеми удобствами.

Воробьев отметил, что задача подмосковных властей — развивать новый вид туризма.

— Наша задача — разобраться, чем мы можем быть полезны. Это субсидии, гранты, выделение земли, — добавил Воробьев в комментарии «360».

В настоящее время необходимо сделать так, чтобы в каждом глэмпинге появилась своя особенность. Это могут быть SPA, фермы с животными, рыбалка или тематический стиль.

Воробьев подытожил, что в глэмпингах Подмосковья новые стандарты должны быть высокого уровня, начиная с питания, размещения и заканчивая прокатом велосипедов или сапов.

В конце апреля губернатор Подмосковья сообщил, что регион увеличивает количество туристических маршрутов, гостиниц и интересных локаций для отдыха, активно благоустраивает парки.

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