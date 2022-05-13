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Депутат потребовал провести проверку после гибели собаки на борту «Аэрофлота»

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат потребовал провести проверку после гибели собаки на борту «Аэрофлота»
Фото: Pixabay

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что будет добиваться проведения прокурорской проверки после гибели собаки на борту самолета.

По его словам, в настоящее время ведется проверка по данному инциденту.

— Животное погибло! У нас по федеральному законодательству гибель животного и создание условий, которые могут спровоцировать гибель, — это уголовное преступление. Мы будем требовать расследовать случившееся, — сказал он в комментарии «360».

Бурматов уточнил, что уже два года занимается вопросом изменения правил перевозок животных. Он отметил, что некоторые перевозчики пошли на уступки и разрешили владельцам покупать соседние кресла для своих питомцев, подняли планку веса.

В данном случае, по мнению депутата, гибели животного можно было бы избежать, если бы собака летела в салоне.

Пассажирке рейса «Аэрофлота» после перелета из Челябинска в Москву отдали мертвую собаку в переноске. Животное не разрешили взять в салон из-за действующих правил авиакомпании.

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