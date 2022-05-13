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Два высокопоставленных сотрудника налоговой инспекции задержаны за взятки в Одинцове. Об этом сообщил Telegram-канал «112» в пятницу, 13 мая.

Полицейские задержали главного инспектора камеральных проверок. Он обещал генеральному директору типографии закрыть глаза на выявленные нарушения за 4,5 миллиона рублей.

Инспектор был пойман с поличным в момент получения взятки. После задержания он признался, что из этих денег ему предназначался всего миллион, остальную сумму он должен был отдать руководству. Тогда была организована подставная передача денег. Во время этого был задержан начальник юридического отдела инспекции. Он отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

В отношении всего руководящего состава Одинцовской налоговой инспекции будет проведена проверка, сообщает Telegram-канала «112».

11 мая стало известно, что экс-полицейского приговорили к тюремному сроку за получение взяток.