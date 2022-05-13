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Психолог Вероника Степанова объяснила, как закончить отношения с абьюзером

Анна Михалюк
Общество
Психолог Вероника Степанова объяснила, как закончить отношения с абьюзером
Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала о том, как правильно и безопасно выйти из абьюзивных отношений.

Она отметила, что у женщин при расставании с домашним тираном может начаться психологическая ломка, когда ей хочется позвонить бывшему партнеру, написать, вернуться. Для того, чтобы понять, как безопасно для себя завершить эти отношения, необходимо разобраться в природе тяги к таким мужчинами.

— Эти психопаты— очень трусливые по факту люди, они знают, кому и что они могут сказать и сделать, а кому — нет. В нынешнее время, когда мужественность все больше и больше оттесняется, женщины скучают по этоу качеству, и странным образом эта мужественность коррелирует с социопатией и невысоким интеллектом. Иногда таким садистам присуща щедрость, которая так нравится женщинам. Все это будоражит, — объяснила Степанова на своем YouTube-канале.

Но бывает и наоборот, когда мужчина ищет себе дерзкую, яркую, эмоциональную женщину. В отношениях с такими партнершами есть истерики, ссоры, драки, и это будоражит, вызывает своеобразную зависимость и не дает завершить отношения.

— В первую очередь, человеку, который уходит от абьюзера, необходима помощь психотерапевта. Во-вторых, существуют техники самопомощи. Если мы лишаем себя этой эмоциональной зависимости, то должны что-то предоставить взамен. Это как у наркоманов, которые замещают свою зависимость, например, религией. Жертвам нужно заместить этот адреналин другими вещами: выступлениями на публике, экстремальными видами спорта. Если вы оставите себя ни с чем и останетесь со скучным человеком с рутинной жизнью, рано или поздно вас потащит позвонить вашему абьюзеру, — объяснила Степанова.

Также психолог рассказала, как победить соперницу и взять ситуацию в отношениях под свой контроль. По ее словам, нужно идти от противного: из врага сделать друга.

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