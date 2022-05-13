Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«О причинах смерти говорить преждевременно»: «Аэрофлот» прокомментировал трагедию с собакой

Елена Самойлова
Происшествия
«О причинах смерти говорить преждевременно»: «Аэрофлот» прокомментировал трагедию с собакой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Аэрофлот» проводит проверку по факту гибели собаки из-за переохлаждения на борту самолета, следующего рейсом Челябинск — Москва. Об этом в пятницу, 13 мая, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По словам собеседника «ВМ», о причинах смерти животного на текущий момент говорить преждевременно.

Отмечается, что температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены. Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют.

Кроме того, в аэропорту прилета контейнер с собакой был выдан пассажиру в присутствии сотрудников ЛУМВД в Шереметьево, обслуживающей компании Шереметьево Хэндлинг, а также представителя Россельхознадзора, осмотревшего собаку и составившего соответствующий акт.

— По предварительным выводам факт переохлаждения собаки не подтверждается, — заявили в авиакомпании.

Сообщения о смерти собаки породы американский булли стало известно днем 13 мая. Во время полета питомец находился в багажном отсеке, поэтому владелица обнаружила его без признаков жизни уже после посадки в аэропорту Шереметьево.

Межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.

«Аэрофлот» Собаки Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте