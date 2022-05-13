«О причинах смерти говорить преждевременно»: «Аэрофлот» прокомментировал трагедию с собакой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Аэрофлот» проводит проверку по факту гибели собаки из-за переохлаждения на борту самолета, следующего рейсом Челябинск — Москва. Об этом в пятницу, 13 мая, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По словам собеседника «ВМ», о причинах смерти животного на текущий момент говорить преждевременно.

Отмечается, что температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены. Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют.

Кроме того, в аэропорту прилета контейнер с собакой был выдан пассажиру в присутствии сотрудников ЛУМВД в Шереметьево, обслуживающей компании Шереметьево Хэндлинг, а также представителя Россельхознадзора, осмотревшего собаку и составившего соответствующий акт.

— По предварительным выводам факт переохлаждения собаки не подтверждается, — заявили в авиакомпании.

Сообщения о смерти собаки породы американский булли стало известно днем 13 мая. Во время полета питомец находился в багажном отсеке, поэтому владелица обнаружила его без признаков жизни уже после посадки в аэропорту Шереметьево.

Межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.