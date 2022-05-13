Новая автобусная остановка появится на Белореченской улице в ЮВАО

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На улице Белореченской в ЮВАО 14 мая появится новая автобусная остановка. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Остановка называется «Улица Марьинский парк,12», она расположена в сторону движения к МКАД. В ведомстве отметили, что новая остановка будет работать в режиме «по требованию». Здесь ходят маршруты автобусов 112, с9 и с710, говорится в сообщении дептранса.

Ранее в мае генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул сообщил, что в столице к концу 2024 года появится около шести тысяч новых остановочных павильонов. По его словам, более четырех тысяч из них изготовит Мосгортранс на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

Современные остановочные павильоны оборудованы всем необходимым для комфортного ожидания транспорта.

До этого стало известно, что до конца текущего года в Москве планируют установить еще две тысячи остановок общественного транспорта. Остановки оборудованы картами и расписанием маршрутов, электронными табло, подсветкой, зарядками для телефонов, а также камерами видеонаблюдения.